Le «Messi afghan» rencontre enfin son idole (vidéo)

L'image du petit Murtaza, âgé de six ans, avait fait le tour du monde au mois de février. Dans son petit village d'Afghanistan, contrôlé par les talibans, on le voyait avec un chandail à l'effigie de l'Argentin Lionel Messi, fabriqué avec un sac à ordures blanc et bleu, aux couleurs de l'Albiceleste.

Touchés, Messi et ses partenaires lui avaient envoyé des articles officiels du FC Barcelone en plus d'entreprendre des démarches pour le rencontrer.

Après plusieurs mois, le jeune Murtaza et Messi ont finalement été réunis, mardi, en marge d'un match amical présenté à Doha au Qatar.

The image the world wanted to see. The six year old boy who dreamed of meeting his hero, #Messi, finally comes true. #FCBinDoha pic.twitter.com/58FWn17b9A