Le Mexique accède en demi-finale grâce à un gain contre le Honduras

GLENDALE, Ariz. - Rodolfo Pizzaro a inscrit le seul but de la rencontre et le Mexique a défait le Honduras 1-0, jeudi soir, lors du dernier match de quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF.

Cette victoire permet aux Mexicains de rejoindre en demi-finale la Jamaïque, qui a vaincu le Canada 2-1, plus tôt dans la soirée. Les deux nations d'affronteront dimanche, dans ce qui sera une reprise de la finale de la dernière Gold Cup, en 2015, remportée par le Mexique au compte de 3-1.



Privé de plusieurs bons joueurs ayant récemment participé à la Coupe des Confédérations, en Russie, le Mexique n'a pas semblé dérangé dans les premières minutes de la partie.



À la quatrième minute, Jesus Duenas a rapidement envoyé le ballon à travers la surface de réparation. Elias Hernandez a effleuré l'objet et Pizarro a complété la manoeuvre en trompant la vigilance du gardien Luis Lopez. Le Mexique a obtenu quelques occasions de marquer en première demie, mais l'attaque n'a pas été en mesure de doubler son avance.



Sentant la soupe chaude, le Honduras a mis le pied sur l'accélérateur en deuxième demie. À la 78e minute, Alexander Lopez a courbé un coup de pied de coin au premier poteau et Jesus Corona a dû réaliser un arrêt spectaculaire pour empêcher le ballon de traverser la ligne des buts.



Dans les arrêts de jeu, le Honduras a obtenu une dernière occasion en or, mais il n'a su en profiter. Lopez a placé un coup franc au deuxième poteau et Felix Crisanto a redressé le ballon dans la course d'Alfredo Mejia, qui a tout juste raté la cible à la gauche de Corona.



Le Mexique a tenu le coup et il est passé en demi-finale pour une sixième fois consécutive.



Dans l'autre demi-finale, samedi, les États-Unis croiseront le fer avec le Costa Rica, au Texas.