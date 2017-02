Le premier choix de l'Impact marque (vidéo)

CLEARWATER, Floride - L'Impact de Montréal a livré un match nul de 2-2 à l'Union de Philadelphie, mercredi soir, lors d'un match préparatoire en vue de la saison 2017 de la MLS.

L'attaquant américain Nick DePuy, le choix de première ronde de l'Impact au dernier repêchage de la MLS, et Anthony Jackson-Hamel, lors des arrêts de jeu, ont touché la cible pour la troupe de Mauro Biello, qui montre maintenant une fiche de 2-1-1 en quatre parties préparatoires.



Le Brésilien Ilsinho et CJ Sapong ont répliqué pour l'Union, qui n'a pas tiré de l'arrière pendant tout l'affrontement.

Le match : (les buts montréalais marqués à 1:46:09 (DePuy) et 2:08:20 (Jackson-Hamel)

«Nous avons fait un bon travail en construction et pour reconnaître les moments où aller vers l'avant, a dit Biello. C'est primordial pour exploiter les espaces lorsque nous voyons que nous avons un surnombre. Nous avons bien déséquilibré notre adversaire et je suis content que nous ayons continué d'appliquer la pression et que nous ayons pu marquer à la fin.»



Ilsinho a permis à l'Union de prendre les devants 1-0 à la 34e minute quand son tir de loin a trompé la vigilance de Maxime Crépeau.



Les Montréalais ont dû attendre à mi-chemin en deuxième demie avant de créer l'égalité. Chris Duvall s'est amené sur le flanc droit et il a placé un centre dans les pieds de DePuy, qui a battu le gardien John McCarthy grâce à un tir bas.



À la 82e minute, Sapong a replacé l'Union en avant grâce à une belle tête à la suite d'un coup de pied de coin de Ken Tribette. L'Impact a toutefois trouvé le moyen de niveler la marque à nouveau quand Jackson-Hamel a vu son tir dévier sur un rival avant de passer à la droite de McCarthy.

Formations

MTL - G- Maxime Crépeau; D- Daniel Lovitz* (Melé Temguia, 77’), Laurent Ciman (Wandrille Lefèvre, 45’), Víctor Cabrera (Kyle Fisher, 45’), Hassoun Camara (Chris Duvall, 45’); M-Ignacio Piatti (Anthony Wallace*, 45’), Patrice Bernier (Calum Mallace, 45’), Marco Donadel (Louis Béland-Goyette, 45’), Hernán Bernardello (Anthony Jackson-Hamel, 45’), Ballou Jean-Yves Tabla (Michael Salazar, 45’); A- Nick DePuy

PHI - G- Andre Blake (John McCarthy, 46’); D- Keegan Rosenberry (Jack Elliott, 63’), Oguchi Onyewu (Ken Tribbett ,63’), Richie Marquez (Raymon Gaddis ,63’), Fabinho (Giliano Wijnaldum, 63’) ; M- Haris Medunjanin (Adam Najem, 63’), Derrick Jones (Roland Alberg, 46’), Ilsinho (Marcus Epps, 63’), Alejandro Bedoya (Brian Carroll, 63’), Fabian Herbers (Anthony Fontana, 77’); A- Jay Simpson (CJ Sapong, 63’)

* Joueur à l’essai

Buts

PHI – Ilsinho 34’

MTL – DePuy 68’

PHI – Sapong 82’

MTL – Jackson-Hamel 90’

Avertissements

MTL – Bernier 22’

PHI – Fabinho 28’

L'Impact disputera son dernier match préparatoire samedi, contre les Rowdies de Tampa Bay.