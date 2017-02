Les matchs de l'Impact de Montréal sur les ondes du 98,5 FM

(98,5 Sports) - Toujours soucieux d'être au coeur des intérêts et passions des Québécois, Cogeco Média est heureux d'annoncer le renouvellement de son entente avec l'Impact de Montréal, comme diffuseur officiel sur les ondes de sa station 98,5 fm à Montréal.

Les auditeurs du 104,7 Outaouais, du 106,9 Mauricie et du 107,7 Estrie pourront aussi suivre les rencontres du onze montréalais.

L’entente prévoit également un partenariat média et promotionnel sur les différentes plateformes et stations du groupe, tel le 96,9 CKOI.

Pour la première fois depuis l'arrivée du club en MLS, un minimum de 32 matchs pourront être entendus au 98,5 Sports ou sur le 985sports.ca.

Jeremy Filosa (descripteur), Arcadio Marcuzzi (analyste), Patrick Leduc (chroniqueur), Vincent Destouches (chroniqueur) et Jacques Thériault (commentateur/ éditorialiste) formeront l'équipe de diffusion qui vous gardera informé tout au long de la saison.

« Cette entente entre l’Impact de Montréal, Cogeco Média et le 98,5 fm et son réseau démontre notre rôle de leader numéro 1 du sport en radio à Montréal et indique notre volonté de vouloir travailler conjointement et en partenariat avec tous les clubs sportifs majeurs de Montréal», a expliqué Richard Lachance, président et chef de la direction de Cogeco Média.

De plus, les amateurs peuvent s'abonner à la baladodiffusion de la nouvelle émission web sur l'Impact, #IMFC985.

Les capsules enregistrées de façon hebdomadaire par Jeremy Filosa et Arcadio Marcuzzi peuvent aussi être écoutées directement sur le 985sports.ca.