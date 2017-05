Les partisans du Real font toujours la fête

MADRID - Les festivités entourant le championnat du Real Madrid ne semblent pas sur le point de s'apaiser.

Les champions espagnols se sont rendus à la mairie et ont visité d'autres sites emblématiques de la capitale pour célébrer le 33e titre de la liga qu'ils ont remporté, dimanche.



Les joueurs sont arrivés à Madrid vers 2h30 et ont été accueillis par une foule estimée de 50 000 partisans qui patientaient depuis la fin du match de l'équipe dans la ville côtière sud de Malaga. Madrid a triomphé 2-0 pour terminer trois points devant Barcelone au classement.



Les joueurs se sont rendus au site traditionnel de célébrations du club, la Place de Cibèle, à bord d'un autobus à impériale orné du no 33 et des mots «champions» et «merci madridista», surnom que les amateurs donnent à leur équipe.



Les amateurs ont chanté, entonné l'hymne du club et provoqué leurs rivaux, l'Atletico Madrid et Barcelone. Le défenseur Gerard Piqué, le défenseur de l'équipe catalane, a été leur principale cible pendant toute la nuit.



Le capitaine de l'équipe Sergio Ramos a emprunté la passerelle installée sur la fontaine de la place et a drapé la statue de la déesse Cibele avec un drapeau espagnol qui portait le nom de Madrid. Le vétéran défenseur Marcelo a ensuite mis une écharpe aux couleurs de l'équipe autour de cou de la déesse sous un tonnerre d'applaudissements et une pluie de confettis. On pouvait également entendre la chanson «We Are The Champions».



Ramos, qui avait drapé la déesse de Cibèle avec un drapeau l'année dernière après le titre de Madrid en Ligue des champions, a immortalisé ce moment sur son téléphone portable et l'a partagé avec les amateurs.



Le Real Madrid tentera de gagner un troisième titre en quatre ans en Ligue des champions lors de la finale contre la Juventus à Cardiff, le 3 juin. Le club madrilène n'avait pas gagné le championnat de la liga espagnole depuis 2012, et la dernière fois qu'il avait passé cinq saisons consécutives sans avoir soulevé le trophée remontait à la période 1981-1985.



Une victoire contre la Juventus le mois prochain permettrait au Real Madrid de réaliser son premier doublé Coupe d'Europe-Championnat de la ligue en six décennies.