Luis Suarez bien en selle avec le Barça

BARCELONE, Espagne - L'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez a finalisé sa prolongation de contrat avec le club catalan jusqu'en 2021.

Suarez a signé son contrat, vendredi, au lendemain de l'annonce de l'entente - qui comprend une clause libératoire de 200 millions d'euros (279 millions $ CAN).

?-? @LuisSuarez9 has signed on through to 2021! Here are all the details: https://t.co/T6XJDs4nbi #Suarez2021 pic.twitter.com/jiKmVs6Z2i