Messi avec le Barça jusqu'à la fin de sa carrière

BARCELONE, Espagne - Lionel Messi disputera la fin de sa glorieuse carrière avec le FC Barcelone.

Le club espagnol a indiqué mercredi que l'Argentin avait accepté une prolongation de contrat de trois saisons qui liera les deux parties jusqu'en 2020-21.

À ce moment, le meilleur buteur de tous les temps du club catalan aura 34 ans et aura disputé 17e saison à Barcelone.



«C'est un message lancé pour signifier que l'union entre Messi et le Barça durera jusqu'à la fin de sa carrière», a déclaré le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu.



Cette prolongation de contrat ne constitue pas une surprise. Messi a souvent répété qu'il souhaitait disputer les meilleures années de sa carrière à Barcelone, avant de peut-être effectuer un retour dans son Argentine natale, qu'il a quittée à l'âge de 13 ans pour rejoindre La Masia, l'académie du FC Barcelone.



Le conseil d'administration de l'équipe, ses joueurs, ses partisans et son nouvel entraîneur, Ernesto Valverde, peuvent maintenant respirer plus à l'aise. Son présent contrat devait venir à échéance à la conclusion de la prochaine campagne.



Depuis qu'il a fait ses débuts en Espagne à l'âge de 17 ans en 2004, Messi s'est établi comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Il a gagné le titre de joueur de l'année de la FIFA cinq fois, en plus de devenir le meilleur marqueur de l'hsitoire de la Liga espagnole.



Messi, qui a eu 30 ans en juin, A marqué 507 buts en 583 matchs. Avec le FC Barcelone, il a gagné quatre fois la Ligue des Champions, huit fois le championnat de la Liga, en plus de cinq titres de la Copa del Rey.