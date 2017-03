Messi suspendu pour avoir été grossier

ZURICH - Lionel Messi a été suspendu des quatre prochains matchs de qualification à la Coupe du monde de l'Argentine, à commencer par celui de mardi en Bolivie.

Quelques heures avant le coup d'envoi du match à La Paz, la FIFA a révélé que Messi a reçu cette suspension pour «avoir adressé des propos insultants à un adjoint de l'arbitre» lors d'un match de qualification contre le Chili, jeudi.



«Cette décision est conforme à celles précédentes du comité de discipline de la FIFA dans des cas semblables», a déclaré l'organisation mondiale du football.



Messi et la fédération argentine de football peuvent faire appel de cette suspension à la FIFA. Messi a également été condamné à une amende de 10 000 francs suisses (10 160 $ US).



La FIFA est intervenue lorsque l'arbitre brésilien n'a pas d'abord signalé l'incident après la victoire de 1-0 de l'Argentine au Monumental Stadium de Buenos Aires.



Messi a écopé d'un carton rouge pour cet incident, lui qui avait marqué le seul but du match lors d'un penalty en première demie.



Les images de la télévision ont montré Messi réagissant avec colère en fin de match quand l'adjoint a signalé une faute à son endroit. Il a agité les bras et a crié des insultes à l'officiel brésilien.



Après le match, Messi a refusé de serrer la main de l'officiel.



Messi ratera aussi le match de l'Argentine en Uruguay le 31 août, et des rencontres à domicile contre le Venezuela, le 5 septembre, et le Pérou, le 5 octobre.