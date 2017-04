«À mon avis, ça doit être 'simulation' pour Jones» - Mauro Biello

(98,5 Sports) - Un match de soccer se joue au départ à 11 contre 11, mais pour l'impact de Montréal, les duels se terminent souvent avec dix hommes sur le terrain cette saison.

Pour la troisième fois de la saison, l’effectif de l’Impact a été réduit à 10 joueurs, vendredi, face aux Galaxy de Los Angeles. Et l’entraîneur Mauro Biello n’a pas hésité à dire que le carton rouge décerné à Marco Donadel n’était pas mérité.

« Si je regarde la première demie, je pense que l’arbitre, encore une fois, nous a fait mal, a dit Biello. Il n’y avait pas carton rouge. À mon avis, ça doit être simulation pour (Jermaine) Jones. »

Biello pense que la formation montréalaise va contester le verdict de l’arbitre en appel.

« Je pense que oui. On va analyser la situation et on va peut-être loger un appel. C’est dommage que des situations comme ça arrivent. À la fin, il (l’arbitre) a détruit le match. »

Commotion probable

Pour ce qui est de la blessure qui a contraint Hassoun Camara à quitter la rencontre en première demie, Biello n’a pas voulu se prononcer avec certitude, mais il a résumé le sentiment général.

« Je pense que ce sont des symptômes de commotion. On va voir. Le docteur va l’évaluer. »

Si Kyle Fisher a malheureusement dévié le ballon qui allait mener au deuxième but du Galaxy, Biello a estimé qu’il avait disputé un fort match.

« Solide… Agressif… Il a gagné beaucoup de ballons dans les airs… Il était difficile à battre un contre un. Je suis content pour lui. »