Neymar marque à son premier match au PSG (vidéos)

(98,5 Sports) - Le joueur de 222 millions d'euros, le Brésilien Neymar, n'a pas perdu de temps pour commencer à rentabiliser l'investissement pharaonique des propriétaires qataris du Paris-Saint-Germain (PSG).

À son premier match avec le club de la Ville Lumière, Neymar a marqué un but et fait une passe décisive sur le but de son coéquipier, Edinson Cavani dans la victoire de 3-0 du PSG à Guingamp.

Le but du nouvel enfant chéri des ultras du PSG est survenu à la 82e minute de jeu. Neymar, très avancé dans la surface, a fait dévier du pied droit une passe de Cavani qui venait de garder le ballon en jeu sur la ligne de but à la gauche du gardien de Guingamp.

Si le PSG a largement dominé la rencontre, le Brésilien a donné un grand spectacle malgré son manque de compétition. Il a fourni le ballon à 7 reprises à ses coéquipiers en position de tirer.

Sur les ondes de Canal +, le nouvel attaquant du PSG s’est dit heureux d’avoir été nommé joueur du match.

«Mais le principal était de gagner, a déclaré Neymar. L'équipe a bien joué, on a fait un grand match, nous sommes très contents de ce match et des buts, mais le plus important est la victoire.»

Neymar est aussi revenu sur son départ du FC Barcelone.

«Les gens pensent que quitter le Barça c'est mourir, a-t-il dit. Mais non, c'est le contraire: je suis plus vivant que jamais, je joue, je suis très content, et le foot est le même. Il n'y a que le pays, la ville et l'équipe qui changent, mais le foot est le même.»

Le but de Neymar

L'arrivée de Neymar à Guingamp