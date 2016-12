Oduro et Bernier libres comme l'air

(98,5 Sports) - Deux rouages importants de l'édition 2016 de l'Impact, Dominic Oduro et Patrice Bernier, sont officiellement devenus joueurs autonomes mardi soir.

L'attaquant Dominic Oduro s'est avéré un joueur clé pour l'Impact en fin de saison, faisant la pluie et le beau temps en attaque, aux côtés de ses compagnons Matteo Mancosu et Ignacio Piatti.

Celui que l'on surnomme « Freaky Fast » est définitivement l'un des attaquants les plus rapides de la MLS.

En 59 matchs de la saison régulière avec l'Impact, Oduro a marqué 14 buts. Il a aussi ajouté deux buts en sept matchs éliminatoires.

L'Impact avait fait son acquisition en 2015 du Toronto FC.

Oduro a indiqué sur Twitter qu'il désirait poursuivre l'aventure avec l'Impact.

I love the city of Montreal and hope management and I come to an agreement to stay. #thankyou???