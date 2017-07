Offres contractuelles pour Piette : l'Impact toujours dans la course

(98,5 Sports) - Le milieu de terrain québécois Samuel Piette a réussi un tour de force lors de la Gold Cup 2017. Il est maintenant clair qu'il ne poursuivra pas sa carrière en troisième division espagnole.

Un texte de Jeremy Filosa

Ses performances au récent tournoi nord-américain ont convaincu la planète foot qu’il était maintenant temps pour Samuel Piette de faire un pas en avant dans sa carrière.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, Piette aurait reçu plusieurs offres, notamment en provenance d’équipes de la deuxième division espagnole. Il aurait aussi eu des propositions de la part de clubs en Belgique ou encore en Amérique du Nord, c’est-à-dire des formations de la MLS, incluant bien sûr l’Impact de Montréal.

Piette doit prendre une décision finale d’ici une dizaine de jours. Ce dernier a déjà exprimé à plusieurs reprises son désir de rentrer au Québec afin de jouer pour le onze montréalais.

Toujours selon nos informations, l’Impact possède toujours cette carte importante dans son jeu, qui pourrait au final faire la différence.

La possibilité de revenir à la maison fait de l’offre montréalaise une option plus «spéciale» que les autres, nous révèle une source impliquée dans le dossier.

Tel que rapporté par le 98,5 Sports, et confirmé par Piette, son club actuel - le CD Izarra - lui a déjà indiqué qu’il ne s’opposerait pas à un transfert, et ce dans le but de permettre à Piette de continuer à évoluer au plan sportif.

Officiellement, Piette demeure sous contrat avec l’équipe espagnole pour encore un an.