«On a été deuxièmes sur le ballon tout le match» - Bernier

(98,5 Sports) - Au soccer, l'une des clés du succès dans un match se veut la possession du ballon. L'Impact n'a vraiment pas été à la hauteur, samedi, à San José.

« On a été deuxièmes sur le ballon tout le match, a dit Patrice Bernier. On ne s’est pas ajustés. On a perdu beaucoup de ballons. Sur le but, je prends le blâme, parce que j’ai été un peu mou. Ce n’est pas coutumier de ma part, mais ça a été ça.

« À part cette occasion, ils n’ont pas créé trop de danger, mais on a pas su monter notre jeu d’un cran pour gagner plus de duels.

« Au milieu, on les a laissés trop jouer. Dans l’ensemble, on a laissé tout le monde jouer. Il va falloir redoubler d’effort et mettre de l’intensité. »

Intensité. Le mot-clé. Certains joueurs de l’Impact n’en ont pas fourni outre mesure.

« Sûrement. Il faut en donner plus, a admis l’entraîneur Mauro Biello. C’est plus difficile sur la route. Défensivement, ça a été difficile. En première demie, on a fait une erreur qui nous a couté (un but). C’était difficile pour les trois (défenseurs) au milieu.

« Ils ont pressé un peu plus haut, a poursuivi l’entraîneur. À nous de mieux faire avec et sans le ballon. Il fallait couper les angles afin de réduire le pressing. Après le carton rouge, c’était difficile avec un homme de moins. »

« San José a une bonne équipe, bien meilleure que l’an dernier » a noté le gardien Evan Bush qui a drôlement sauvé les meubles en deuxième demie. On a été un peu trop lents en début de match et le carton rouge nous a coupé les jambes. »