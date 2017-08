Piatti prolongerait, Piette arriverait

On en parle en ondes : "Samuel Piette aurait signé avec l'Impact pour 3 ans." - Jeremy Filosa (16:07) Publié le mardi 01 août 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jeremy Filosa et Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal et son joueur vedette Ignacio «Nacho» Piatti sont en discussions pour prolonger le séjour de l'incontournable #10 à Montréal.

L’Argentin Piatti a encore une année de contrat avec le Bleu-Blanc-Noir. Il sera complètement libre à compter de juillet 2018.

«Il a dit en point de presse que son but était de demeurer avec l’Impact encore quelques saisons, avant d’aller terminer sa carrière en Argentine, a précisé le descripteur des matchs au 98,5 Sports, Jeremy Filosa. Au moment où on se parle, il se dit à l’aise avec l’Impact.»

Piatti est un des joueurs désignés du club, dont le salaire n’est pas comptabilisé sur la masse salariale au-delà des 450,000$.

«Il gagne quand même plus d’un million de dollars, affirme Filosa. On n’a pas le montant exact, il est un de ces joueurs qui préfèrent de ne pas dévoiler le montant total de son salaire sur le site de l’Association des joueurs. Il y a bel et bien négociations entre les deux clans, mais pour l’instant il n’y a rien de régler. »

En ce qui concerne le milieu de terrain Samuel Piette qui a été une révélation avec la sélection canadienne à la Gold Cup, il semblerait que ce serait réglé.

«Le collègue Tony Marinaro de TSN Radio rapporte ce soir (mardi) que c’est fait avec l’Impact de Montréal, a raconté Jeremy Filosa. On parlerait d’un pacte de trois ans.»

Toutefois on ne connaît pas encore les sommes que le club montréalais aura à débourser au club espagnol de 3e division Deportivo Izarra en compensation pour la libération du joueur de 22 ans, natif de Repentigny.

«Tout cela demeure bien sûr à être confirmé par l’organisation, prévient toutefois Filosa. Ça regardait très bien hier. J’avais parlé à des gens de son entourage qui me disaient que Piette penchait vers l’Impact et que c’est son souhait de revenir au Québec.»

Le journaliste du 98,5 Sports, n’est pas surpris outre mesure de la nouvelle, convaincu que le dossier Piette allait se régler d’ici la fin de la semaine.

Filosa a tenté de rejoindre son agent, mais étant donné l’heure tardive en Espagne (c’est la nuit) il ne s’attend pas à un retour d’appel avant mercredi.

Selon Jeremy Filosa, l’arrivée de Samuel Piette avec l’Impact serait un geste important dans le rajeunissement d’un des effectifs les plus vieillissants de la MLS, soit une moyenne d’un peu plus de 27 ans.

«C’est un jeune joueur qui en développement, mais qui a fait des pas de géant depuis deux ans, explique Filosa. Il y a deux ans on n’aurait jamais imaginé Samuel Piette, partant en Gold Cup et être aussi efficace qu’il l’a été.»

Jeremy Filosa compare le type de joueur qu’est Piette à Donadel et Bernardello, qui avec Patrice Bernier, sont les cadres du milieu de terrain montréalais. Les trois joueurs ont plus de 30 ans.

«Il est plus jeune, il récupère bien les ballons, il est fiable défensivement, décrit-il Piette. En plus c’est un joueur local, ce qui viendrait aider le marketing de l’équipe.»