Premiers tests des repises vidéos pour l'Impact et Orlando City SC (vidéos)

MONTRÉAL - Une autre semaine signifie un autre match crucial pour l'Impact, alors que la formation montréalaise se retrouve en position précaire dans la course aux séries.

Cette fois, l'Impact (6-8-6) aura l'occasion de faire mal à un rival direct, samedi, quand il recevra la visite de l'Orlando City SC. La troupe de Mauro Biello est coincée au 10e échelon de l'Association Est, à huit points du Crew de Columbus et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries. L'Impact a également trois rencontres de plus à disputer que le Crew d'ici la fin de la campagne.

De son côté, Orlando City (8-8-6) occupe le septième rang, à deux points du Crew avec un match en main.

L'Impact a frappé un mur le week-end dernier en encaissant un revers de 4-0 face aux Red Bulls à New York. Toutefois en août, quatre de ses cinq matchs seront présentés au Stade Saputo.

«Il faut tourner la page et nous nous concentrons sur Orlando, a affirmé le défenseur Laurent Ciman plus tôt cette semaine. Nous traversons un passage difficile, mais nous avons plusieurs matchs à domicile à venir. Nous devons réagir si nous voulons participer aux séries. Il faut s'ouvrir les yeux et travailler.»

Si les Red Bulls ont fait mal à l'Impact en appliquant beaucoup de pression sur le joueur en possession du ballon, l'Orlando représente une bête bien différente.

«Ils ont deux bons attaquants puissants (Dom Dwyer et Cyle Larin) avec Kaká qui joue en retrait, a expliqué l'entraîneur adjoint Jason Di Tullio. C'est un style plus direct vers les attaquants, avec Kaká en dessous pour nous faire mal. Il va falloir rester compact et bien défendre. Et offensivement, nous allons devoir être opportunistes.»

Consultation vidéo

Par ailleurs les matchs de samedi seront les premiers en MLS où un système de vérification vidéo sera utilisé.

Seulement quatre situations peuvent provoquer la consultation des reprises: s'il y a but ou non, s'il y a penalty ou non, s'il doit y avoir carton rouge direct ou non et s'il y a une erreur dans l'identité d'un joueur puni.

Une période de rodage a eu lieu pendant environ 130 matchs à différents niveaux de jeu en Amérique du Nord. Selon les résultats présentés par l'organisation des arbitres sur 90 rencontres, environ neuf vérifications ont lieu par match par l'adjoint dans la tribune et l'arbitre sur le terrain intervient lui-même environ une fois tous les trois matchs.

Les vérifications entre l'arbitre sur le terrain et son adjoint vidéo se font par le système radio. Si l'arbitre décide d'activer la consultation vidéo, chaque consultation auprès des écrans aux abords du terrain prolonge en moyenne l'arrêt du jeu de 76 secondes. La décision finale revient tout de même à l'arbitre sur le terrain et le temps perdu s'ajoute aux arrêts de jeu en fin de demie.

Reprise vidéo MLS 101

Un exemple de reprise vidéo