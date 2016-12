Ronaldo remporte le Ballon d'Or

MADRID - Cristiano Ronaldo est auréolé du titre de meilleur joueur de soccer du monde pour une quatrième fois, remportant le Ballon d'Or à l'issue d'une année au cours de laquelle il a guidé le Portugal à son premier championnat d'Europe et le Real Madrid à un autre sacre en Ligue des champions.

?J'ai connu ce qui est probablement la meilleure année de ma carrière, individuellement et collectivement?, a dit l'athlète de 31 ans.



Ronaldo a également obtenu l'honneur en 2008, 2013 et 2014.



?Je suis très flatté de le recevoir pour une quatrième fois, a t-il dit. Je n'ai jamais pensé que ce serait possible, alors je suis comblé. Ça représente beaucoup de travail. Je veux aussi remercier tous mes coéquipiers, l'équipe nationale, le Real Madrid et tous ceux qui m'ont aidé à mériter ce Ballon d'Or.?



L'attaquant portugais figurait parmi les finalistes en compagnie de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann.



Ronaldo et Messi sont les seuls à avoir été sélectionnés joueur de l'année depuis 2007, quand Kaka avait mérité l'honneur. Messi a gagné un cinquième trophée, un record, l'an dernier.



En mai, Ronaldo a converti le penalty décisif et Real Madrid a défait Atletico Madrid en fusillade en finale de la Ligue des champions, donnant aux titans espagnols un deuxième titre en trois ans.



C'était pour Ronaldo un deuxième triomphe de ce genre après celui de 2008, avec Manchester United.



Le mois dernier, le contrat de Ronaldo avec Real Madrid a été renouvelé jusqu'en 2021. L'attaquant et l'équipe se trouvent présentement au Japon où se tient la Coupe du monde des clubs, jusqu'au 18 décembre.