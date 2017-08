Samuel Piette ne sera pas de la formation face au Orlando City SC (vidéo)

MONTRÉAL - Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui a de la difficulté à mettre la main sur d'importants documents devant être acheminés de l'Espagne; c'est aussi le cas de l'Impact de Montréal.

Le même jour où les supporters du PSG ont appris qu'ils devraient patienter pendant au moins huit jours avant de voir à l'oeuvre le Brésilien Neymar, les dirigeants de l'Impact ont été contraints de rayer le nom du Montréalais Samuel Piette de l'alignement en vue du match de samedi soir contre le Orlando City SC, au stade Saputo.

L'Impact a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter tôt samedi matin, et Piette a fait de même presque au même moment.

Comme c'est le cas avec le PSG, l'Impact n'a pas reçu le Certificat de transfert international dans les délais requis.

Éric Forest, responsable des relations médias chez l'Impact, a expliqué que le document en question aurait dû arriver vendredi pour que le nom de Piette soit inclus dans la formation en vue du duel contre le Orlando City SC. Les règles de la MLS, selon Forest, stipulent que les équipes doivent fournir leur formation à la ligue la veille d'un match.

Piette pourrait donc faire ses débuts en MLS samedi prochain à l'occasion de la visite de l'Impact à Philadelphie.

L'absence de Piette face au Orlando City SC s'ajoute à celles de Ballou Jean-Yves Tabla et de Kyle Fisher. Tabla est blessé à un genou alors que Fisher est ennuyé par une commotion cérébrale.

Trois points qui seront chaudement disputés

« Je m’attends à un bon match contre Orlando. Le dernier match contre eux a été très excitant, d’un bout à l’autre du terrain, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Nous devrons nous méfier de leurs options offensives, mais en même temps, nous jouons devant nos supporters et nous voulons nous améliorer après nos derniers matchs. Nous devons être meilleurs à domicile et dicter le rythme du match. »

Les Lions de Jason Kreis, présentement au septième rang dans l’Est à deux longueurs de la ligne rouge, traversent une mauvaise passe, eux qui n’ont pas goûté la victoire en juillet. L’attaque est également au ralenti, n’ayant marqué que trois buts à ses cinq derniers matchs. L’arrivée de Dom Dwyer, un transfert record pour la MLS, pourrait cependant faire débloquer les choses.

Nacho Piatti de retour au bon moment

L’Argentin Nacho Piatti, qui a joué 31 minutes mercredi soir lors du Match des étoiles de la MLS contre le Real Madrid, sera disponible pour cette rencontre, lui qui a marqué quatre buts en plus d’ajouter une passe décisive en six matchs contre Orlando. En sol québécois, l’Impact a un gain, une défaite et un match nul contre Kaká et ses coéquipiers.

