Scandale sexuel: le directeur du football de Crewe Alexandra est suspendu

CREWE, Royaume-Uni - L'un des entraîneurs les plus respectés du football anglais a été suspendu en raison de l'enquête portant sur les abus sexuels auprès de jeunes joueurs en Grande-Bretagne.

Dario Gradi, qui a été honoré par la reine Élizabeth II en 1998 pour services rendus au football, a temporairement quitté ses fonctions de directeur du football à Crewe Alexandra, a annoncé le club de quatrième division lundi.



Né en Italie, Gradi a été entraîneur-chef lors de deux séjours à Crewe entre 1983 et 2011. Au cours de ces deux passages, le club du nord du pays était reconnu pour transformer les talents bruts ou les joueurs rejetés par d'autres organisations en footballeurs de premier plan, notamment par son académie, enviée de tous.



Il a auparavant été entraîneur adjoint à Chelsea.



Par communiqué, Crewe a indiqué qu'après discussions avec la Football Association, l'homme de 75 ans «se trouvait sous suspension provisoire». Le bref communiqué n'a pas donné les raisons expliquant la suspension de Gradi.



Dans un communiqué émis avant sa suspension, Gradi avait déclaré qu'il comptait «faire tout ce qui est en (son) pouvoir pour aider les autorités».



Le club Chelsea s'est excusé auprès d'un joueur qui a récemment affirmé avoir été abusé sexuellement à chaque semaine de l'âge de 13 à 16 ou 17 ans par un entraîneur adjoint de l'équipe jeunesse, Eddie Heath, aujourd'hui décédé.



Gradi travaillait au sein du club à cette époque. Le quotidien The Independant a rapporté la semaine dernière que Gradi avait rencontré les parents d'un jeune joueur du club en 1974 en lien avec une agression sexuelle.



Crewe a lancé une enquête le mois dernier pour déterminer de quelle façon l'organisation avait répondu aux allégations d'agressions sexuelles sur des mineurs dans les années 1980 et 1990, un autre des développements de ce scandale grandissant au Royaume-Uni et qui a été exposé au grand jour quand d'ex-joueurs professionnels ont dévoilé les abus dont ils avaient été victimes plus jeunes.



Selon des chiffres du Conseil national des chefs de police (NPCC), 98 clubs de tous les niveaux sont touchés par ce scandale. Plus de 600 dossiers ont jusqu'ici été portés à l'attention des enquêteurs de l'Opération Hydrant, qui est chargée de faire la lumière dans cette affaire.