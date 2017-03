Schweinsteiger au match des Bulls

(98,5 Sports) - En attendant de disputer son premier match avec le Fire, l'Allemand Bastian Schweinsteiger visite Chicago et ses nombreuses attractions.

Le joueur de soccer de 33 ans a assisté au match des Bulls jeudi soir en compagnie de sa femme, l'ex-joueuse de tennis Ana Ivanovic.

Welcome, the newest member of the @ChicagoFire, @BSchweinsteiger and @AnaIvanovic to Chicago and tonight's #Bulls game! pic.twitter.com/ptLkuxSkkt