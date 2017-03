Schweinsteiger en uniforme contre l'Impact?

(98,5 Sports) - L'Impact débutera, dès lundi, sa préparation pour le match du 1er avril à Chicago. Le hic, et c'est un gros hic: le Fire pourrait compter sur les services du milieu Bastian Schweinsteiger pour cette rencontre.

L'international allemand de 32 ans passe présentement ses tests médicaux et attend les documents nécessaires pour faire ses débuts en MLS.

Le Fire a fait son acquisition cette semaine, en le soutirant au géant Manchester United.

Biello jure qu’il a des espions qui suivent le dossier de très près dans le but de savoir le plus rapidement possible s’il doit, dès la semaine prochaine, étudier des vidéos du joueur étoile.

Si c’est le cas, après avoir éclipsé Andrea Pirlo la semaine dernière à New York, Patrice Bernier aura un autre grand défi devant lui à Chicago.

Le match contre le Fire sera Webdiffusé au 985sports.ca dès 14h30 le samedi 1er avril.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports