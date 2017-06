« Si l'arbitre est intimidé par les joueurs sur le terrain, on a un problème» -Mauro Biello

On en parle en ondes : L'après-match complet du 27 juin 2017. (23:23) Publié le mardi 27 juin 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Jeremy Filosa, Derek Aucoin et Arcadio Marcuzzi

(98,5 Sports) - Très souvent, les sportifs n'osent pas dire le fond de leur pensée après une défaite crève-coeur attribuable à des décisions de l'arbitre. Histoire de ne pas écoper d'une amende. Les membres de l'Impact de Montréal ne l'ont pas fait, mardi soir.

« De perdre comme ça, c’est un peu embarrassant, a noté l’entraîneur Mauro Biello. Au niveau de l’arbitrage, c’était vraiment un niveau très bas. »

Relativement au carton rouge décerné à Patrice Bernier dans les derniers instants du match, Biello a été limpide.

« Les arbitres ne sont pas au niveau. Ils sont influencés par la foule. Il y avait le monde qui criait. Il y avait les autres joueurs qui criaient et il a donné un carton rouge. Ce n’était pas un jaune... À la fin, c’était inacceptable. La prochaine fois, ça sera mieux d’avoir des arbitres d’un autre pays, qui sont capables et qui sont à niveau. »

Les joueurs du Toronto FC ne se sont pas gênés pour engueuler les arbitres lors de l’empoignade collective en fin de rencontre. Et ça ressemblait à une tactique.

« C’est un problème qu’on a ici avec l’arbitrage. Si l’arbitre est intimidé par des joueurs sur le terrain, on a un problème. Il y a un problème… Comment tu peux arbitrer un match comme ça, de ce niveau et avoir des arbitres comme ça? C’était embarrassant ».

Interrogé quant à savoir si l'arbitre lui avait donné une explication sur son expulsion, Patrice Brenier n'en avait pas long à dire.

« Il m'a juste dit: ''Je n'ai pas le choix, il faut que je te donne un carton rouge''. » C'est ce qu'il m'a dit, a précisé Bernier. Il l'a laissé aller. Il a laissé tant de fautes passer. Ça fait deux fois avec le même arbitre... »

« On a le sentiment d'être floués, pour vous dire la vérité, a noté Hassoun Camara. Sur certaines situations de jeu, on a l'impression qu'on est pas abitrés de la même façon, mais on ne peut pas predre ça comme excuse.

Le gardien de l'Impact Maxime Crépeau n'a pu se prononcer relativement au carton rouge de Bernier, car il était trop loin du jeu. Mais il était abattu par la défaite.

« Ça fait mal de concéder un but à la toute fin, a--til noté. (Sebastian) Giovinco était dans mon angle mort et il m'a eu au premier poteau. Nous devons maintenant passer à autre chose et penser au championnat en MLS. »