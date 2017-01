Un groupe de San Diego applique pour obtenir une équipe en MLS

SAN DIEGO - La ville de San Diego s'est officiellement jointe à celles voulant obtenir une équipe en Major League Soccer, lundi.

Le commissaire du circuit, Don Garber, a accepté l'application d'un groupe d'investisseurs de cette ville située tout près du Mexique.



«Il semble y avoir quelque chose de très spécial ici, a dit Garber. C'est une ville jeune qui représente cette nouvelle Amérique qui nourrit la croissance de notre sport. Ça nous intéresse beaucoup.»



Avec les Chargers quittant pour Los Angeles et délaissant le Qualcomm Stadium, le groupe FS Investors propose de remodeler le secteur en incluant un stade de 30 000 places, pour une équipe de la MLS et le programme de football de San Diego State.



Si la proposition recevait le feu vert de la ville, la prochaine étape serait de convaincre la MLS.



Garber s'attend à ce que 12 villes appliquent pour obtenir l'une des quatre nouvelles formations qui seront annoncées à la fin de l'année. Il prévoit que ces clubs commenceront à jouer en 2020.



Garber mentionne que la proximité avec le Mexique est un plus. Plusieurs partisans s'y rendent souvent pour aller voir la populaire équipe Xolos, de la Ligue mexicaine.



«Notre ligue a toujours été intriguée par un rapprochement avec le Mexique, dit le commissaire. C'est très positif que des milliers de gens vont à Tijuana pour voir des matches. Il pourrait y avoir une rivalité incroyable. Nous sommes emballés par cette connexion avec Tijuana.»