Un honneur de plus pour Ballou Jean-Yves Tabla

MONTRÉAL - Ballou Jean-Yves Tabla un reçu un autre honneur: l'ailier de l'Impact de Montréal a été nommé joueur de l'année chez les moins de 20 ans par l'Association canadienne de soccer.

Le footballeur de 17 ans seulement a signé un contrat avec la première équipe de l'Impact en octobre dernier, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à signer en MLS. En 21 matchs avec l'équipe de réserve en USL, il a inscrit cinq buts et ajouté cinq aides.



Formé à l'académie de l'Impact, Tabla a également été nommé joueur canadien par excellence des moins de 17 ans en 2014, en plus d'obtenir le titre de joueur juvénile par excellence de la Fédération de soccer du Québec en 2014, 2015 et 2016.



Le défenseur central Thomas Meilleur-Giguère, aussi formé à l'Académie de l'Impact, est arrivé deuxième au scrutin.