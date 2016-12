Un nouveau contrat pour Oduro avec l'Impact

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a annoncé lundi avoir conclu une entente de deux saisons avec l'attaquant Dominic Oduro.

« Dominic est devenu un élément important de notre succès au cours des deux dernières années et il s'est très bien intégré au club et à la ville, a indiqué le directeur technique de l'Impact Adam Braz. Son rythme et son habileté à se retrouver derrière les défenseurs l'ont mené à son importante contribution à l'attaque. Son expérience et son esprit d'équipe seront à nouveau très importants au sein de notre groupe. »

« Je suis très content de poursuivre avec l'Impact, où j'ai connu beaucoup de succès autant avec le club qu'individuellement, et où j'ai trouvé une meilleure cohérence et affinité avec mes coéquipiers, a fait savoir Oduro. J'ai aussi une très grande connexion avec les supporters, ce qui a facilité mon choix de revenir. »

En 60 matchs de saison régulière avec l'Impact en MLS, Oduro a marqué 14 buts et ajouté six passes décisives.

En séries éliminatoires, il a aussi enregistré deux buts et trois passes en cinq matchs.

«Oduro a vraiment retrouvé ses repères en fin de saison aux côtés de Matteo Mancosu et Ignacio Piatti, estime notre collègue Jeremy Filosa. Le trio a fait la pluie et le beau temps en attaque lors des deux derniers mois de la saison. L'Impact voudra profiter en début de saison de la chimie qui s'est formée entre ces trois joueurs à la fin de 2016. Oduro saura finalement exactement à quoi s'attendre dès l'ouverture de la saison. C'est assurément cette fin de saison fructueuse en attaque qui a fait en sorte que l'Impact et Oduro ont voulu prolonger leur association.»

Oduro avait été acquis par l'Impact en provenance du Toronto FC en janvier 2015.

En carrière, le Ghanéen a marqué 62 buts et inscrit 32 passes décisives en 311 matchs de saison régulière et 18 227 minutes, dont 196 départs, et joué 13 matchs des séries éliminatoires de la Coupe MLS.

Notre collègue Vincent Destouches a été le premier à rapporter la nouvelle samedi après-midi.