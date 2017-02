Un nouveau joueur désigné pour les Whitecaps

VANCOUVER - Les Whitecaps de Vancouver ont ajouté du punch à leur attaque en faisant l'acquisition de l'attaquant Fredy Montero à titre de joueur désigné.

L'international colombien de 29 ans a été obtenu en prêt pour une saison du Taida de Tianjin, de la Super Ligue chinoise.



Les Whitecaps ont transigé avec Minnesota United pour obtenir le premier rang d'allocation de la Major League Soccer afin de ramener Montero au sein du circuit Garber. En retour, les Whitecaps ont payé 100 000 $ US en allocation générale et 125 000 $ en allocation ciblée pour 2018, en plus d'une place internationale pour la saison 2017.



Montero, qui a porté les couleurs des Sounders de Seattle, a été sélectionné au sein de l'équipe d'étoiles de la MLS en 2009, 2010 et 2012. Il a également été élu nouveau venu de l'année en 2009. Il a marqué 47 buts et ajouté 34 aides en 119 rencontres avec les Sounders.



En 2013, les Sounders l'ont prêté au club colombien Millonarios FC, où il a inscrit 10 buts en 27 matchs. Il s'est ensuite joint au Sporting Clube du Portugal, qui l'a éventuellement acheté.



L'attaquant de cinq pieds neuf pouces a marqué neuf buts en 23 rencontres à Tianjin.



Montero, qui a amorcé sa carrière avec le Deportivo Cali, a été sélectionné quatre fois par l'équipe nationale colombienne.