Un premier entraînement perturbé par la neige avant le soleil de la Floride (Vidéos)

(98,5 Sports) - Le premier entraînement de la saison de l'Impact au Stade olympique a pris fin abruptement lorsque l'équipe a été informée qu'il fallait immédiatement libérer la surface de jeu, car l'accumulation de neige sur le toit rendait le stade non sécuritaire.

Les journalistes présents autour du terrain ont aussi été invités à quitter l’enceinte rapidement.

Heureusement pour Mauro Biello, le club en était à ses dernières minutes d’entraînement.

« On avait presque terminé, a-t-il dit. Il nous restait un petit quatre minutes d’entraînement. Mais on a dû arrêter là à cause de la neige. Mais je veux un club qui est prêt à s’adapter en tout moment, rigolait Biello. »

L’Impact quittait Montréal pour Orlando mardi après-midi pour poursuivre la portion conditionnement de son camp

Un onze de base solide

La bonne nouvelle pour l’Impact c’est que le club a utilisé le même onze partant pour presque tous les matchs des deux derniers mois de la saison, avec succès. Ils ont donc déjà de bonnes bases sur lesquelles démarrer la saison 2017.

Il serait surprenant de voir Biello jouer avec cette formation en début de saison. Mais les blessures et les matchs internationaux viendront assurément mêler les cartes.

« Il faut savoir que les clubs nous ont vu jouer et ils auront des plans de matchs pour nous contrer, souligne l’entraîneur. Il faudra constamment s’ajuster. Mais c’est vrais qu’avec ce que l’on a bâti en fin de saison, nous avons quelque chose de solide sur lequel bâtir. »

Une courte saison morte

En 2015 le Crew de Columbus et les Timbers de Portland étaient les finalistes de la MLS Cup. En 2016, ces deux équipes ont été incapables de se qualifier pour les séries, peut-être victime d’un très court entre-saison.

Biello sait pertinemment que ses joueurs ont eu bien peu de temps pour se reposer et entend tenir un camp d’entraînement un peu différent.

« Nous avons discuté de tout cela, c’est important, a-t-il raconté. J’en ai même parlé à (Gregg) Berhalter (entraîneur-chef du Crew). Il trouvait que son équipe avait trop lentement retrouvé le rythme. On sait que toutes les équipes seront prêtes pour nous. On doit trouver aussi la façon de se remotiver. »

Ciman fait des rounds

Laurent Ciman a décidé de faire appel à un entraîneur de boxe cet hiver pour améliorer son rythme cardiaque, lui qui n’a pas l’habitude de prendre de très longues vacances.

« C’est vrai qu’à 31 ans je deviens un vétéran, admet l’international belge. Mais quand je vois notre capitaine Patrice Bernier qui, a 38 ans, semblait démontrer une fraîcheur ce matin à l’entraînement, je me dis que j’aimerais pouvoir en faire autant à son âge. »

Bernier en sera à un dernier tour de piste cette saison, mais il n’est pas prêt à commencer à penser à cela tout de suite.

« Vers la fin, ça risque d’être plus difficile émotivement, mais pour l’instant je prends juste le temps d’apprécier tous les jours, a dit le capitaine. À partir de maintenant je fais des « X » car tous les jours sont mes derniers. Heureusement nous avons une bonne équipe avec une bonne personnalité, et je veux demeurer mentalement fort pour eux. »

Ignacio Piatti, Hernan Bernardello et Ambroise Oyongo étaient tous absents mardi matin et rejoindront le groupe en Floride.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports

Qui a dit que les conditions météo étaient défavorables? ?? C'est reparti!

Who said weather conditions were bad? ?? We're back! #IMFC pic.twitter.com/b7tkMW6c7P — Impact de Montréal (@impactmontreal) 24 janvier 2017

De retour au boulot! ?

Back to work! ?#IMFC pic.twitter.com/TMJOTx7U21 — Impact de Montréal (@impactmontreal) 24 janvier 2017