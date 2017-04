Une Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord?

(98,5 Sports) - Le Canada, les États-Unis et le Mexique pourraient annoncer lundi le dépôt d'une candidature commune de l'Amérique du Nord en vue de la Coupe du monde de soccer de 2026.

Il s'agit de la spéculation la plus probable à la suite d’une annonce de l’Association canadienne de soccer qui a signalé, samedi, par le biais de son compte Twitter, que « Les fédérations de soccer du Canada, des États-Unis et du Mexique vont faire une annonce historique à New York, lundi ».

MONDAY - Canada Soccer, US Soccer, Mexican FF will make historic announcement in NYC. Media details via: https://t.co/av3tqXdyZr pic.twitter.com/aA0ZWrU2YJ — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) April 8, 2017

Une conférence de presse est donc prévue lundi à 14 heures à New York à laquelle participeront Victor Montagliani (Canada), Sunil Gulati (États-Unis) et Decio de Maria (Mexique), les présidents des associations de soccer respectives de leur pays.

M. Montagliani est aussi le président de la CONCACAF et il est membre de la FIFA. M. Gulati est également membre au conseil de la FIFA.

Des rumeurs circulent depuis plusieurs mois quand à la possibilité d’une organisation conjointe pour ramener la Coupe du monde en sol nord-américain.

La plus récente organisation de la Coupe du monde en Amérique du Nord remonte à 1994, aux États-Unis. Le Mexique a accueilli l’événement en 1970 et 1986.

La Coupe du monde de 2018 sera présentée en Russie et celle de 2022 au Qatar.