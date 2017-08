«Une victoire c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.» - Vincent Destouches

On en parle en ondes : Vincent Destouches (Victoire de l'Impact) (13:16) Publié le dimanche 06 août 2017 dans Les amateurs de sports Avec Vincent Destouches

(98,5 Sports) - Si la victoire de l'Impact de Montréal, 2-1, face au Orlando City SC a semé la joie chez les partisans et a certainement remonté le moral de quelques crans dans le club, il y a encore beaucoup à faire pour entrer dans les séries éliminatoires.

En conversation avec Jérémie Rainville dimanche matin aux Amateurs de sports week-end, Vincent Destouches chroniqueur de soccer au 98,5 Sports a remis les pendules à l’heure.

«C’est bien, on donne quelques éloges, une petite tape dans le dos à l’Impact, tout en gardant à l’esprit que ce n’est pas suffisant, a asséné celui qui est aussi analyste aux matchs du Bleu-Blanc-Noir sur TVA Sports. On ne peut pas aujourd’hui être trop dithyrambique parce que c’est une équipe qui reste 9e dans l’est. Rendu au point où on en est, une victoire c’est bien, mais ce n’est pas suffisant.»

Rappelons que Montréal est à 5 points du Crew de Columbus et du 6e rang, dernière place pour entrer en séries. L’Impact concède 3 points à Orlando City SC et deux à l’Union de Philadelphie. Les Montréal ont trois matchs en main sur Columbus et deux sur Philadelphie et Orlando. L’Impact affrontera ces derniers, samedi prochain sur la route.

«Il faut que cette équipe prouve qu’elle est capable, qu’elle se fasse pardonner auprès de ses partisans, martèle Destouches. C’est un bon premier pas, mais maintenant il faut confirmer la semaine prochaine dans un match qui vaudra de l’or pour les deux prétendants.»

Il est clair pour l’expert que le Onze Montréalais devait être une des meilleures équipes dans l’est d’ici la fin de la saison pour assurer la qualification.

« On ne peut pas se contenter d’une petite nulle par ci une petite victoire par, là dit-il. Il faut une série de matchs sans défaites. Faut faire mal à certains adversaires; c’est très bien ce qu’ils ont fait à Orlando : on bat un rival direct et on revient à trois points tout en gardant deux matchs en main.»

Destouches estime tout de même que l’équipe peut bâtir à partir de la victoire de samedi, même si tous les joueurs n’ont pas nécessairement joué un grand match.

«Mauro Biello avait mis tous ses vétérans en face de leurs responsabilités en faisant des choix assez forts, dit-il.»

Au cours de derniers matchs, l’entraîneur avait donné l’occasion à certains jeunes de la formation de se faire valoir, samedi il a privilégié les cadres de l’équipe.

Vincent Destouches a bien sûr souligné la contribution de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel qui a marqué le but de la victoire, 5 minutes après son entrée dans le match à la place de Matteo Mancosu.

«Mauro Biello aime Jackson dans ce rôle-là, a-t-il dit. Moi je pense que lorsqu’un joueur est bon, quand il marque, quand il est en confiance, tu le fais jouer, tu le mets sur le «onze» partant. Un attaquant c’est tellement cyclique que quand tu en as un qui trouve le fond du filet, tu dois t’appuyer sur lui»

Selon lui Mauro Biello aura un choix à faire pour le match à Philadelphie en ce qui concerne son attaquant en pointe.