Wandrille Lefèvre s'excuse; la MLS annule sa suspension

(98,5 Sports) - Apès avoir été suspendu par l'Impact de Montréal, le défenseur québécois Wandrille Lefèvre s'est excusé, vendredi, d'avoir publié une photo sur Instagram où on le voit pointer une arme.

On se souviendra que mardi dernier, Wandrille Lefèvre a partagé sur son compte Instagram une photo de lui pointant un pistolet. À ses côtés, déposé sur une table, on y remarque aussi un ce qui semble être un fusil de chasse ou une carabine.

Aussitôt mis au courant de la publication de son défenseur, l'organisation de l'Impact de Montréal n'a pas tardé à agir et elle a suspendu son athlète jusqu'à ce qu'une enquête interne soit effectuée.

Des excuses

Vendredi, Wandrille Lefèvre a publié en anglais et en français une lettre d'excuse afin d'expliquer son geste. Il a tenu à préciser les circonstances pour lesquelles il s'est retrouvé avec un pistolet à air dans les mains. Quoiqu'il en soit, il admet que cette photo pouvait être interprétée de façon négative et il s'excuse auprès de l'Impact de Montréal et de ses coéquipiers. Il a indiqué clairement qu'il ne prônait pas la violence et l'utilisation d'armes à feu.

Voici sa lettre d'excuse:

bonjour à tous,

je tenais a vous écrire: pic.twitter.com/UXwA1mmT01 — Wandrille Lefèvre (@wandrillelef) 14 avril 2017

La MLS prend une décision

Vendredi après-midi, la MLS a publié un communiqué indiquant qu'elle avait évalué le dossier et disuté avec Wandrille Lefèvre et l'organisation de l'Impact de Montréal. À la suite de ces actions, la MLS indique que la suspension du défenseur québécois est terminée et qu'il pourra prendre part au match de samedi.