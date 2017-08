Wayne Rooney ne jouera plus en formation nationale

Wayne Rooney, le meilleur buteur de l'histoire en sol anglais, a annoncé sa retraite sur la scène internationale, mercredi, après avoir décliné l'invitation de l'équipe nationale.

«Je crois que c'est le moment de me retirer, a déclaré l'ancien capitaine de l'équipe anglaise dans un communiqué. Je resterai toujours un partisan passionné de l'Angleterre.»



Un retour en forme depuis son départ de Manchester United et son retour à Everton pendant la saison morte a incité l'entraîneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, de contacter Rooney en vue d'un retour avec l'équipe pour les qualifications de la Coupe du monde.



Mais l'attaquant de 31 ans a décidé de se concentrer sur sa carrière de club, tirant sa révérence en équipe nationale avec un record de 53 buts en 119 sélections.



«C'était génial de recevoir l'appel de Gareth Southgate cette semaine pour me dire qu'il souhaitait mon retour avec l'équipe nationale en vue des prochains matchs. J'ai vraiment apprécié ça, a avoué Rooney. Cependant, après avoir longuement réfléchi, j'ai dit à Gareth que j'avais décidé de prendre ma retraite du football international.»



Décision difficile

«C'est une décision vraiment difficile et j'ai discuté avec ma famille, mon entraîneur à Everton et mes plus proches amis. Jouer pour l'Angleterre aura été quelque chose de très spécial pour moi. Chaque fois que j'ai été sélectionné comme joueur ou capitaine, c'était un véritable privilège. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé.»



Rooney n'a jamais franchi les quarts de finale d'un tournoi avec l'Angleterre et il a souvent servi de bouc émissaire pour les insuccès de l'équipe, incapable d'ajouter à son seul titre à la Coupe du monde de 1966.



«L'un de mes plus grands regrets restera de ne pas avoir remporté de tournoi avec l'Angleterre, a déclaré Rooney. Espérons que les très bons joueurs que Gareth réunira pourront concrétiser cette ambition et j'espère que tout le monde sera derrière l'équipe. Un jour, le rêve deviendra réalité et j'espère être là en tant que partisan, ou dans n'importe quel autre rôle.»