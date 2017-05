Alexander Zverev bat Novak Djokovic 6-4, 6-3 à l'Omnium d'Italie

ROME - L'Allemand Alexander Zverev a remporté son premier tournoi Masters 1000 en carrière, défaisant le Serbe Novak Djokovic 6-4, 6-3 en finale de l'Omnium de tennis d'Italie dimanche.

Âgé de seulement 20 ans, Zverev l'a emporté en 1 h 21 grâce à du jeu impeccable du début à la fin dans toutes les facettes. Ce faisant, il est devenu le premier joueur masculin né dans les années 90 à gagner un Masters 1000, et il grimpera parmi le top-10 du classement de l'ATP lundi alors qu'il occupait le 17e rang au début de la semaine



Au service, Zverev a inscrit sept as contre une seule double faute et n'a fait face à aucune balle de bris. Il a également inscrit 16 coups gagnants contre 14 erreurs directes et a profité du jeu parfois erratique de son célèbre adversaire, qui a lui-même commis 27 erreurs non provoquées comparativement à seulement 11 coups gagnants.



Zverev a amorcé le match avec autorité en brisant le service de Djokovic dès le jeu initial, et il a mis fin au duel en réalisant son troisième bris du match, et son deuxième du deuxième set, lors du neuvième jeu.



Plus tôt dimanche, l'Ukrainienne Elina Svitolina s'est hissée au premier rang du classement saisonnier de la WTA grâce à une victoire en trois manches, 4-6, 7-5, 6-1 contre la Roumaine Simona Halep.



Il s'agit déjà d'un quatrième titre pour Svitolina cette saison, et du triomphe le plus prestigieux de sa carrière. L'Ukrainienne domine aussi le circuit féminin avec 31 matchs gagnés, ce qui fait d'elle l'une des favorites en prévision des Internationaux de France, qui s'amorceront dimanche prochain.



?Chaque jour, je tâche de travailler sur l'aspect mental de mon jeu, l'aspect physique, mon tennis, a déclaré Svitolina. Tout est tombé à point et je suis très heureuse que ce soit arrivé lors d'un tournoi aussi important.?



Quatrième tête de série, Halep contrôlait le match et se trouvait au service à 5-2 en première manche lorsqu'elle s'est tourné la cheville en glissant dans ce qui semblait être un petit trou sur le court Foro Italico.



Bien que Halep a réussi à gagner le premier set, elle a eu besoin de la présence d'un soigneur en deux occasions pendant le duel. Plus le match avançait, plus elle avait de la difficulté à se rendre aux balles que lui envoyait son adversaire.



?Je suis désolée pour le troisième set, a lancé Halep aux spectateurs après sa défaite. Ç'a été un peu difficile pour moi, mais Elina a été excellente.?



Halep prenait part à une deuxième finale sur terre battue en autant de semaines, après sa victoire dimanche dernier à Madrid.



Svitolina a également eu besoin de la visite du soigneur à mi-chemin de la deuxième manche à cause d'un problème à la jambe gauche.



Les deux premières manches ont offert de longs et dynamiques échanges de la ligne de fond lors desquels les deux joueuses attendaient que l'autre commette une erreur.



?Les deux premiers sets ont été très difficiles, et je suis vraiment heureuse que ce soit terminé?, a déclaré Svitolina.