Andy Murray défait Milos Raonic

LONDRES - Andy Murray a surmonté une balle de match et conservé ses chances de terminer l'année au premier rang mondial, samedi, après avoir défait le Canadien Milos Raonic 5-7, 7-6 (5), 7-6 (9) dans le carré d'as des Finales de l'ATP.

Après avoir laissé filer deux balles de match alors qu'il était au service au troisième set, Murray a converti sa quatrième, pendant le bris d'égalité, pour accéder à la finale. Il est donc en position pour s'assurer de terminer la saison au premier rang mondial pour la première fois de sa carrière.



Murray a mis trois heures et 38 minutes pour venir à bout de l'Ontarien originaire de Thornhill. Il s'agissait du plus long match de trois sets de l'histoire des Finales de l'ATP.



«Ç'a été extrêmement difficile, a admis Murray. J'ai dû me battre très, très fort. Ç'a été très frustrant d'être brisé à deux reprises alors que je servais pour le match. C'était l'un des matchs en salle les plus difficiles de ma carrière. Ils ne se poursuivent jamais aussi longtemps que ça. C'était très difficile.»



Murray n'aura peut-être pas besoin de gagner la finale afin d'atteindre son objectif.



Si Novak Djokovic s'incline devant Kei Nishikori dans l'autre demi-finale en fin de journée samedi, Murray sera automatiquement assuré de terminer l'année au sommet du classement mondial. Et si Djokovic franchit la demi-finale, alors le vainqueur du match de dimanche sera le no 1 mondial.



«Je suis fatigué, a reconnu Murray. J'ai joué tellement de matchs ces derniers mois. Je vais tout simplement donner ce qui me reste demain. Ce sera difficile, mais je vais tout donner.»



Murray a entamé le tournoi en ayant tout simplement besoin d'enregistrer un meilleur résultat que Djokovic à Londres pour s'assurer du premier rang mondial, qu'il occupe depuis le Masters de Paris il y a deux semaines.



Raonic et Murray se sont affrontés pour la sixième fois en 2016, et l'Écossais a préservé une fiche immaculée de 6-0. Il l'a notamment vaincu en trois sets lors de la finale du tournoi de Wimbledon l'été dernier.



Le représentant de l'unifolié devait affronter Murray en demi-finales du Masters de Paris il y a deux semaines, mais une blessure à la jambe droite l'avait contraint à lancer la serviette.