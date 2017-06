Auger-Aliassime, comme Nadal et Djokovic

(98,5 Sports) - Il y a quelques semaines encore, le fait de prononcer le nom du Québécois Félix Auger-Aliassime dans la même phrase que celles des grands du tennis aurait été quelque peu exagéré. Ce n'est plus le cas.

En remportant le tournoi Challenger de Lyon en fin de semaine, le Québécois est devenu le septième plus jeune tennisman de l'histoire à gagner un tournoi, à l'âge de 16 ans et 10 mois.

Un certain Rafael Nadal a remporté son premier tournoi à l'âge de 16 ans et 9 mois. Novak Djokovic, lui, l'a réussi à 17 ans. Auger-Aliassime se retrouve donc entre les deux. Michael Chang, Richard Gasquet, Bernard Tomic, Kent Carlsson et Marcos Ondruska ont tous été plus précoces que le trio.

Le jeune homme ne pensait pas qu'il obtiendrait un tel succès pourrait survenir si rapidement.

« C'est quelque chose que j'envisageais peut-être davantage pour l'an prochain, a-t-il déclaré au cours d'une téléconférence, lundi. Mais c'est certain que je veux gagner tous les tournois. »

Le Québécois a battu le Français Mathias Bourgue 6-4, 6-1 en finale de l'Omnium Sopra Steria de Lyon.

En compagnie de Mario Langlois, Hellène Pelletier explique ce que cette victoire représente.

Écoutez l'entrevue intégrale...

La liste des plus jeunes vainqueurs de tournois professionnels:



1- Michael Chang, 15 ans, 7 mois — Las Vegas (États-Unis), 1987



2- Richard Gasquet, 16 ans, 0 mois — Montauban (France), 2002



3- Bernard Tomic, 16 ans, 4 mois — Melbourne (Australie), 2009



4- Kent Carlsson, 16 ans, 7 mois — New Ulm (Allemagne), 1984



5- Marcos Ondruska, 16 ans, 7 mois — Durban (Afrique du Sud), 1989



6- Rafael Nadal, 16 ans, 9 mois — Bartelli (Italie), 2003



7- Félix Auger-Aliassime, 16 ans, 10 mois — Lyon (France), 2017



8- Novak Djokovic, 17 ans, 0 mois — Budapest (Hongrie), 2004

(Avec La Presse canadienne)