Blessé au dos, Roger Federer déclare forfait pour Cincinnati

(98,5 Sports) - Après avoir connu une semaine exceptionnelle de tennis à Montréal, Roger Federer n'était plus l'ombre de lui-même en finale contre Alexander Zverev, dimanche après-midi. On sait maintenant pourquoi.

Malgré ses 36 ans, Roger Federer a connu une saison exceptionnelle en remportant notamment le tournoi de Wimbledon.

Et son succès s'est poursuivi à Montréal lors de la semaine de jeu de la Coupe Rogers, lui permettant d'accéder à la finale du tournoi dimanche.

Mais contre le jeune Allemand Alexander Zverev, le vétéran suisse ne semblait plus en mesure de jouer à son plein potentiel et il s'est incliné en deux manches de 6-3 et 6-4. Une finale qui était terminée en seulement 68 minutes dimanche, laissant évidemment les nombreux spectateurs sur leur appétit.

Blessé au dos

Les observateurs avertis voyaient bien que quelque chose clochait du côté de Federer lors de cette finale et lundi, les dirigeants du tournoi de Cincinnati ont élucidé le mystère en annonçant que le Suisse venait de déclarer forfait en raison d'une blessure au dos.

Federer, no 3 au classement mondial, est le cinquième parmi les six meilleurs joueurs mondiaux à faire l'impasse sur le tournoi de Cincinnati en raison de blessures. Avant lui, Andy Murray, no 1 mondial, Stanislas Wawrinka, no 4, Novak Djokovic, no 5, et Marin Cilic, no 6 et tenant du titre, ont aussi renoncé.

Le forfait de Federer signifie que Rafael Nadal redeviendra no 1 mondial au prochain classement de l'ATP. L'Espagnol trônera au sommet de la hiérarchie mondiale pour la première fois depuis le 6 juillet 2014.

(Avec PC)