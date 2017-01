Bouchard affrontera la 65e mondiale aux Internationaux d'Australie

MELBOURNE, Australie - Eugenie Bouchard affrontera Louisa Chirico lors du premier tour des Internationaux d'Australie, tandis que Milos Raonic sera opposé à Dustin Brown.

Le tirage au sort a eu lieu vendredi, à Melbourne.



Bouchard, 49e au classement mondial, n'a jamais affronté Chirico au cours de sa carrière. L'Américaine de 20 ans occupe présentement le 65e rang mondial.



Cette semaine à Sydney, Bouchard a atteint les demi-finales avant de s'incliner 6-2, 6-2 face à la Britannique Johanna Konta.



Si la Québécoise de 22 ans l'emporte, elle pourrait retrouver la Russe Daria Kasatkina, 26e au monde, sur son chemin au deuxième tour. Bouchard se retrouve dans le même quart de tableau que la favorite et championne en titre Angelique Kerber.



Bouchard a connu son plus beau parcours à Melbourne en 2014, quand elle avait éventuellement perdu contre la Chinoise Li Na lors des demi-finales.



Pour sa part, Raonic, de Thornhill, en Ontario, a remporté son seul duel en carrière contre Brown. Il avait vaincu l'Allemand de 32 ans 7-5, 6-3, 6-4 lors du premier tour des Internationaux des États-Unis l'été dernier.



Raonic est la troisième tête de série du tournoi. S'il enchaîne les victoires, il pourrait être opposé au Français Gaël Monfils ou à l'Espagnol Rafael Nadal lors des quarts de finale, puis au Serbe et champion en titre Novak Djokovic lors des demi-finales.



En 2016, Raonic a atteint les demi-finales à Melbourne, mais il avait perdu en cinq manches face au Britannique Andy Murray.



Par ailleurs, la Montréalaise Françoise Abanda s'est inclinée 6-4, 6-4 face à l'Américaine Taylor Townsend lors du deuxième tour des qualifications. Townsend, 14e tête de série des qualifications, a eu besoin d'une heure et 17 minutes pour venir à bout de la 176e raquette mondiale.



Pour sa part, Peter Polansky, de Thornhill, a vaincu le Bosnien Mirza Basic 6-4, 6-3. Polansky, 22e tête de série des qualifications, sera maintenant opposé au Russe Andrey Rublev, qui a surpris le Japonais Yuichi Sugita, quatrième tête de série, 6-4, 7-6 (2).



Une victoire de Polansky contre Rublev lui permettra de rejoindre Raonic dans le tableau principal.