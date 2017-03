Bouchard s'incline d'entrée de jeu à Miami

MIAMI - L'Australienne Ashleigh Barty a défait Eugenie Bouchard 6-4, 5-7 et 6-3 au premier tour de l'Omnium de Miami, mercredi après-midi.

C'est la troisième fois de suite que Bouchard, 56e raquette mondiale, s'incline au premier tour d'un tournoi devant une joueuse moins bien classée qu'elle.



De façon globale, c'était un quatrième revers d'affilée pour celle qui a atteint le cinquième rang du tennis féminin en 2014, quand elle a pris part à la finale de Wimbledon et disputé une demi-finale à Melbourne et à Paris.



Barty, âgée de 20 ans, occupe le 91e échelon mondial, son meilleur classement personnel. Elle a remporté le premier tournoi au début du mois, à Kuala Lumpur.



Mercredi, elle a mis un terme à la rencontre après deux heures et cinq minutes, concrétisant une huitième victoire de suite.



Après avoir arraché le deuxième set, Bouchard, âgée de 23 ans, a subi trois bris dans le set ultime.

En comparaison, son adversaire a préservé trois des quatre balles de bris à ses dépens.

Barty était au service pour le match à 5-3 quand la joueuse de Westmount a expédié son retour à l'extérieur de la ligne de fond.



Il s'agissait de la première victoire de Barty à l'Omnium de Miami.

Au tour suivant, elle affrontera sa compatriote Samantha Stosur.