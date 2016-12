Coupe Davis: l'Argentine vient de l'arrière et bat la Croatie

ZAGREB, Croatie — L'Argentine a remporté son premier titre de la Coupe Davis, dimanche, quand Federico Delbonis a battu Ivo Karlovic en trois manches pour permettre à son pays de venir de l'arrière et l'emporter 3-2 face à la Croatie. Delbonis s'est jeté au sol pour célébrer après avoir signé une victoire de 6-3, 6-4, 6-2. Ses coéquipiers l'ont rapidement rejoint pour fêter en compagnie de milliers de partisans argentins réunis à Zagreb.



Il s'agit d'un premier triomphe à la Coupe Davis pour l'Argentine à sa cinquième participation à la finale depuis 1981. La Croatie avait gagné en 2005.



Avant les matchs de dimanche, les Croates avaient une avance de 2-1 dans la série au meilleur de cinq matchs après avoir gagné les duels en double, samedi.



Plus tôt dans la journée, Juan Martin Del Potro avait comblé un retard de deux manches pour vaincre Marin Cilic 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 et permettre à l'Argentine de créer l'égalité 2-2 dans la série.



≪Del Potro a démontré sa ténacité en faisant basculer un match qui semblait perdu, a mentionné le capitaine de l'équipe argentine, Daniel Orsanic. Federico a joué un match parfait sous une pression énorme. Je suis très fier de faire partie de cette fantastique équipe.≫



Delbonis s'est donné une avance d'un bris lors des deux premières manches et il détenait une avance de deux bris au troisième set quand Karlovic a envoyé un coup droit hors cible pour la victoire.



L'Argentin classé 41e au monde s'est facilement défait du puissant cogneur croate en deux heures neuf minutes.



≪C'est magnifique, a affirmé Delbonis. Nous avions le sentiment que nous pouvions gagner malgré le retard après les affrontements en double.≫



Karlovic, qui effectuait un retour au sein de la formation croate après quatre ans d'absence, s'est dit ≪extrêmement déçu≫.



≪Peut-être que je vais me sentir mieux demain, mais ce sera horrible ce soir≫, a-t-il ajouté.



Seules deux nations ont réussi à combler un retard de 1-2 pour remporter le tournoi depuis l'instauration du Groupe mondial, en 1981.