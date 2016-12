Coupe Davis: la Croatie mène 2-1 en finale

Darko Bandic / The Associated Press

ZAGREB, Croatie - Marin Cilic et Ivan Dodig ont battu Juan Martin del Potro et Leonardo Mayer 7-6 (2), 7-6 (4) et 6-3, donnant aux Croates une avance de 2-1 contre l'Argentine, en finale de la Coupe Davis.

La Croatie a dominé les bris d'impasse, Dodig y allant de coups spectaculaires et Cilic conservant son service dans les moments importants.



Le bris crucial est survenu au sixième jeu du troisième set. Mayer était au service, mais il a concédé le point en envoyant un coup droit dans le filet.



La veille, Cilic a battu Federico Delbonis et Del Potro a eu raison d'Ivo Karlovic.



Dimanche, Cilic va d'abord se mesurer à Del Potro, dans un duel d'anciens champions de Flushing Meadows. Si nécessaire, il y aurait ensuite un match décisif entre Karlovic et Delbonis.



Les Croates sont à un gain d'un deuxième triomphe en Coupe Davis, eux qui ont tout raflé en 2005.



L'Argentine est en quête d'un premier titre à la suite de quatre défaites en finale.