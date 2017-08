Coupe Rogers: Venus Williams bat Irina-Camelia Begu et passe au deuxième tour

TORONTO - La neuvième tête de série Venus Williams a accédé au deuxième tour de la Coupe Rogers, mardi, ayant le meilleur sur la pluie et sur la Roumaine Irina-Camelia Begu en trois manches de 6-1, 3-6, 6-3.

Le mauvais temps a forcé une interruption de 90 minutes alors que Williams menait 2-1 au troisième set. L'Américaine de 37 ans a brisé Begu dès la reprise du jeu, mais la Roumaine a remporté les deux parties suivantes pour créer l'égalité 3-3.



Williams a finalement répliqué en gagnant les trois jeux suivants pour passer en deuxième ronde.



Disputant un premier match depuis qu'elle s'est inclinée en finale à Wimbledon, il y a trois semaines, Williams a bien amorcé son duel contre Begu, mais elle a éprouvé quelques difficultés par la suite.



Williams connaît beaucoup de succès cette saison. Elle a accédé à deux finales d'un tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon et aux Internationaux d'Australie.



L'Américaine avait perdu son premier match à la Coupe Rogers à cinq reprises avant son match de lundi soir.



Plus tard en soirée, la Québécoise Françoise Abanda affrontera la Tchèque Lucie Safarova.



La Tchèque Barbora Strycova a créé la première surprise du volet féminin de la Coupe Rogers en éliminant la 13e tête de série Kristina Mladenovic, 6-2, 6-3.



Le match a nécessité une heure et 15 minutes de jeu au Centre Aviva.



Strycova, qui occupe le 26e rang mondial, a obtenu six bris et maintenu un taux de réussite de 71 pour cent sur sa première balle de service.



Mladenovic a réussi six as mais elle a commis cinq doubles fautes.



La Française de 24 ans a remporté le tournoi de Saint-Pétersbourg plus tôt cette année. Mais elle connaît des moments plus difficiles dernièrement, ayant subi la défaite face à la jeune Canadienne de 17 ans Bianca Andreescu la semaine dernière au tournoi de Washington.



Andreescu, de Mississauga, en Ontario, se mesurera à la Hongroise Timea Babos pour son match de première ronde, mardi. Eugenie Bouchard, de Westmount, affrontera pour sa part la Croate Donna Vekic, mardi après-midi.



La session d'après-midi a donné lieu à une autre surprise lorsque l'Américaine Varvara Lepchenko, issue des qualifications, a éliminé la Lettonne Jelena Ostapenko, 12e tête de série, 1-6, 7-6 (2), 7-6 (5).



Ostapenko, âgée de 20 ans et victorieuse des Internationaux de France cette année, semblait se diriger vers une victoire facile au premier set avant d'éprouver des ennuis au service. Lepchenko l'a brisée à quatre reprises au deuxième set et une autre fois au troisième.



Parmi les autres matchs de première ronde disputés lundi après-midi, l'Australienne Daria Gavrilova a vaincu l'Espagnole Lara Arruabarrena 6-3, 6-3; la Russe Daria Kasatkina a eu raison de l'Italienne Roberta Vinci 7-6 (3), 7-6 (1) et la Japonaise Naomi Osaka est passée au tour suivant lorsque la Britannique Heather Watson a abandonné au deuxième set alors qu'elle tirait de l'arrière 1-6, 1-4.



La Belge Kirsten Flipkens poursuit son parcours après le forfait de la Croate Ana Konjuh à la suite de la perte du premier set 6-2 et la Russe Ekaterina Alexandrova a eu raison de l'Américaine Sachia Vickery 6-1, 7-6 (3).