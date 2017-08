Denis Shapovalov cause la surpise du tournoi en éliminant Rafael Nadal (vidéo)

MONTRÉAL - Grâce à une extraordinaire démonstration de talent et de détermination, le Canadien Denis Shapovalov a causé une gigantesque surprise alors qu'il a éliminé le favori de la Coupe Rogers, l'Espagnol Rafael Nadal, en trois manches de 3-6, 6-4, 7-6 (4), au terme d'un spectaculaire duel de 2 h 46 minutes, jeudi soir sur le court central du Stade Uniprix.

Soutenu par un public qui n'a jamais cessé de l'appuyer et qui semble l'avoir adopté au point de prononcer son prénom à la française, Shapovalov n'a montré absolument aucun complexe face à une légende vivante du tennis masculin.

En maintes occasions, Shapovalov a affiché un cran insoupçonné d'un blanc-bec de 18 ans, classé 143e au monde et qui ne disputait que son 13e match chez les professionnels contre un adversaire qui a collectionné 15 titres du Grand Chelem.

Ce cran, il l'a démontré au deuxième set, quand il a brisé le service de Nadal dès le deuxième jeu, après avoir perdu de façon crève-coeur la première manche.

Il l'a montré encore plus lors d'un spectaculaire jeu de 14 minutes 30 secondes au troisième set, marqué par dix scores de 40-40, et que Shapovalov a arraché pour se donner une avance de 2-1 dans la manche, non sans sauver trois balles de bris au passage.

Et il l'a étalé en toutes sortes d'autres circonstances grâce de puissants services, certains étant chronométrés à près de 215 km/h, et à l'aide d'audacieux coups gagnants près des lignes, venant autant du coup droit que du revers, qui l'ont aidé à inscrire 49 coups gagnants contre seulement 18 pour Nadal. Il a également réussi neuf as.

Sa ténacité et son acharnement lui ont rapporté lors du bris d'égalité alors qu'il a comblé un recul de 0-3. Shapovalov a mis fin au match avec un coup droit en parallèle avant de se laisser choir sur le dos.

Shapovalov se mesurera maintenant au Français Adrian Mannarino. Tombeur du Canadien Milos Raonic mercredi soir, Mannarino a continué son parcours avec un gain en deux manches identiques de 6-3 face à Hyeon Chung, un Sud-Coréen de 21 ans.