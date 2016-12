Djokovic et Becker rompent les ponts

Novak Djokovic et l'entraîneur Boris Becker ont rompu les ponts après trois saisons ? et six titres du grand chelem ? passées ensemble.

Djokovic a écrit sur Facebook mardi que l'équipe ?avait décidé d'un commun accord de mettre un terme à notre coopération?.



?Les objectifs que nous avions établis lorsque nous avions commencé à travailler ensemble ont été atteints, et je veux le remercier de sa coopération, de son esprit d'équipe, de son dévouement et de son implication, a écrit Djokovic. D'autre part, mes plans professionnels sont orientés de façon à ce que je maintienne un bon niveau de jeu, que j'aie un bon calendrier et de nouveaux objectifs pour la prochaine saison. C'est en ce sens que je prendrai mes prochaines décisions.?



Des 12 titres majeurs de Djokovic en simple — chez les hommes, seuls Roger Federer (17), Pete Sampras (14) et Rafael Nadal (14) le devancent —, la moitié ont été acquis avec Becker.



Djokovic a aussi été finaliste dans trois autres tournois du Grand Chelem pendant son partenariat avec Becker, ce qui signifie que le Serbe a atteint la finale dans neuf des 12 tournois majeurs auxquels il a participé pendant cette période.



Becker était aussi dans l'entourage de Djokovic lors de la conquête de son premier titre aux Internationaux de tennis de France en juin, qui lui permettait de devenir le huitième tennisman de l'histoire à compléter le Grand Chelem en carrière — au moins un championnat dans chacun des quatre plus grands tournois de tennis au monde —, et le premier en près d'un demi-siècle à gagner quatre tournois majeurs consécutifs.



Après sa victoire à Paris, la saison de Djokovic a dérapé.



Il a été surpris par Sam Querrey au troisième tour à Wimbledon et par Juan Martin del Potro dès son premier match aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Il a ensuite perdu son premier rang mondial au profit d'Andy Murray le mois dernier, terminant 2016 au deuxième échelon.



Avec Becker à ses côtés, Djokovic avait terminé 2014 et 2015 au sommet du classement mondial de l'ATP.