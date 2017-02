Dubai: Svitolina surprend Kerber et passe en finale, où l'attend Wozniacki

DUBAI, Émirats arabes unis - L'Ukrainienne Elina Svitolina a surpris la favorite allemande aux Championnats de Dubai, battant Angelique Kerber 6-3 et 7-6 (3) pour atteindre la finale, où l'attend la Danoise Caroline Wozniacki.

Svitolina et Kerber ont maintenant divisé les honneurs de 10 rencontres, après un troisième gain d'affilée de la première.



Svitolina est la 13e raquette du tennis féminin et Kerber la deuxième. Une victoire de Kerber lui aurait redonné le trône de la WTA.



Vendredi, la joueuse de l'Ukraine a profité de huit doubles fautes de Kerber. Incommodée à un genou, cette dernière a été brisée sept fois. Svitolina a de plus obtenu cinq as, contre zéro pour l'Allemande.



Wozniacki a atteint une deuxième finale en deux semaines en l'emportant 6-3 et 6-4 devant Anastasija Sevastova, une Lettone. Elle a disputé la finale à Doha le week-end dernier, s'inclinant devant la Tchèque Karolina Pliskova.



«Je joue bien ces derniers temps, a dit Wozniacki. J'en suis très heureuse parce que mentalement, je suis épuisée. J'en tire même un peu de fierté, je dirais.»



Ce sera la 44e finale de sa carrière en simple. Elle a triomphé 25 fois.



Wozniacki a été la reine des Championnats de Dubai en 2011. Elle s'y est rendue en demi-finales ou mieux lors de six présences sur sept.



Wozniacki a mérité trois des quatres bris du match, vendredi.



Svitolina a gagné leur seul affrontement qui est survenu l'an dernier, à Miami.



Svitolina a remporté l'Omnium de Taïwan au début du mois, méritant alors le cinquième titre de sa carrière.