(98,5 Sports) - Eugenie Bouchard n'excelle pas seulement sur les courts de tennis.

La joueuse de tennis québécoise est également une formidable mannequin.

Et elle l’a de nouveau prouvé dans la très populaire «édition maillots» du célèbre magazine américain Sports Illustrated.

OMG ??? so honored to be in @SiSwim pic.twitter.com/9HgivK45Rq