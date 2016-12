Eugenie Bouchard est nommée la joueuse de l'année selon Tennis Canada

MONTRÉAL - Pour une quatrième saison consécutive, Eugenie Bouchard a été choisie la joueuse de l'année, a annoncé Tennis Canada vendredi.

Bouchard, qui occupe actuellement le 46e rang mondial, a également été nommée joueuse de simple de l'année. En 2016, elle a atteint ses cinquième et sixième finales de la WTA à Hobart et à Kuala Lumpur.



En mai, à Rome, elle a signé sa plus impressionnante victoire en prenant la mesure de l'éventuelle no 1 mondiale (alors deuxième au classement) Angelique Kerber, en trois manches.



La finaliste de Wimbledon en 2014 a également accédé au troisième tour de la Coupe Rogers, après avoir successivement pris la mesure de Lucie Safarova et Dominika Cibulkova, 10e mondiale. De plus, la joueuse de 22 ans a participé à ses premiers Jeux olympiques, à Rio, atteignant le deuxième tour du simple et du double.



Deux autres joueuses ont également reçu un prix d'excellence, soit Gabriela Dabrowski, qui est la joueuse de double de l'année pour une quatrième fois, ainsi que Bianca Andreescu, dans la catégorie joueuse la plus améliorée.



Les prix d'excellence de Tennis Canada sont décernés par un comité composé du personnel du service de l'élite de Tennis Canada et des meilleurs entraîneurs nationaux. Plus tôt cette semaine, Milos Raonic avait été nommé le joueur de l'année selon Tennis Canada.