Eugenie Bouchard et Sloane Stephens s'inclinent en finale du double

WASHINGTON - La Québécoise Eugenie Bouchard et l'Américaine Sloane Stephens ont subi la défaite en deux manches 6-3, 6-2 face à la Japonaise Shuko Aoyama et la Tchèque Renata Voracova en finale du double de l'Omnium de tennis de Washington samedi.

Le duel n'a duré que 59 minutes.



Bouchard et Stephens, qui visaient tous deux un premier titre en carrière en double à un tournoi de la WTA, ont concédé trois bris de service lors de la manche initiale et autant lors de la seconde. En tout, elles ont fait face à 15 balles de bris.



En contrepartie, elles n'ont réussi que deux bris de service contre les deuxièmes têtes de série de la compétition, un par set, et n'ont gagné que 19 points sur 38 sur leur première balle.



Bouchard et Stephens s'étaient qualifiées pour la grande finale grâce à deux victoires vendredi. En demi-finale, elles avaient défait les favorites, l'Indienne Sania Mirza et la Roumaine Monica Niculescu 1-6, 7-5, 10-8.



Bouchard et Stephens prendront la route de Toronto pour participer au tournoi de la Coupe Rogers. En principe, Bouchard devrait jouer son premier match en simple mardi, contre une rivale issue des qualifications. Si elle gagne ce premier match, Bouchard aura ensuite rendez-vous avec l'Allemande Angelique Kerber, troisième tête de série.



Quant à Stephens, son premier match la verra affronter la Kazakhe Yulia Putintseva. Si elle franchit les deux premiers tours de la compétition, Stephens croisera ensuite le fer... avec Bouchard.