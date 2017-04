Eugenie Bouchard passe au 3e tour du tournoi d'Indian Harbour Beach

INDIAN HARBOUR BEACH, Fla. - La Montréalaise Eugenie Bouchard a atteint les quarts de finale du tournoi ITF d'Indian Harbour Beach, en Floride, en battant Anhelina Kalinina 7-5, 6-4, jeudi.

Bouchard, favorite du tournoi et 56e raquette mondiale, disputait un premier duel en carrière face à l'Ukrainienne de 20 ans, classée 305e au monde.



L'athlète de Westmount a profité de quatre balles de bris en six occasions. Elle en a concédé quatre à Kalinina, en sauvant deux.



Bouchard a éprouvé des ennuis avec ses premières balles de service, n'en mettant que 34 sur 67 en jeu, pour un taux d'efficacité de 50,7 pour cent. Elle a réussi deux as, contre aucun pour son adversaire.



Elle fera face en quarts à la gagnante du duel tout américain entre Victoria Duval et Kaitlyn Christian.



La Québécoise Aleksandra Wozniak est également de la compétition. Elle a perdu le premier set de son match de deuxième tour face à la Bélarusse Olga Govortsova 6-3.