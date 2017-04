Fed Cup: Abanda créé l'égalité pour le Canada

MONTRÉAL - C'est l'égalité 1-1 entre le Canada et le Kazakhstan au terme de la première journée de leur rencontre de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup, présentée samedi au Stade Uniprix.

La Canadienne Françoise Abanda a vaincu Yaroslava Shvedova 6-3 et 6-4 en après-midi, créant ainsi l'égalité.

« Je ne lui ai pas laissé le temps d'orchestrer ses points et j'ai été très agressive, a fait savoir Abanda. Je suis restée très concentrée et j'ai joué le genre de jeu que je voulais jouer. »

Dès la première manche, Abanda, classée au 186e rang mondial, n'a pas paru intimidée par le jeu de Shvedova, 48e joueuse mondiale. Tout en puissance et en précision, la Canadienne de 20 ans a fait courir son adversaire de long en large du terrain.



C'est au sixième jeu de la manche initiale qu'Abanda a appuyé sur l'accélérateur. Elle a brisé la joueuse du Kazakhstan et dès sa partie suivante au service, Abanda ne lui a donné aucun point pour finalement remporter la première manche deux jeux plus tard.



La représentante du Canada a poursuivi sur sa lancée en deuxième manche et elle a brisé Shvedova pour se donner une avance de 2-0, mais les deux joueuses ont offert du jeu décousu par la suite.



Abanda et Shvedova se sont échangé des bris lors des quatrième et cinquième jeux, ainsi que lors des huitième et neuvième parties au service. En avance 5-4, la Canadienne a obtenu plusieurs balles de match avant de finalement venir à bout de la Kazakhe de 29 ans.

« À 4-4 au deuxième set, c'était un moment très crucial pour moi, a insisté la Canadienne. J'ai réussi à la briser, mais j'aurais pu me mettre dans le pétrin si je ne l'avais pas fait. Je suis heureuse que tout ait tourné en ma faveur. C'était un match important pour notre équipe. »

Shvedova a commis 32 fautes directes contre 20 pour Abanda.



Andreescu vend chèrement sa peau



En lever de rideau, Bianca Andreescu a livré une opposition de taille à Yulia Putintseva, mais elle s'est finalement inclinée 6-4, 4-6, 6-4.



Putintseva, qui est passée par toute la gamme des émotions en deuxième manche, avait permis au Kazhkstan de prendre les devants 1-0 dans cette série au meilleur de cinq matchs.

« Nous avons toutes deux joué du tennis de qualité, mais je crois qu'elle voulait gagner un peu plus que moi, a mentionné Andreescu. Je ne retiens que du positif de ce match et je suis prête pour demain. »

La jeune canadienne de 16 ans a rapidement annoncé ses couleurs en ne donnant aucun point à son adversaire lors de sa première partie au service, mais sa rivale, la 31e raquette mondiale, ne s'en est pas laissée imposer.



Putintseva a gagné non sans peine les quatre jeux suivants, brisant Andreescu deux fois au passage, et elle a remporté la première manche à la suite de quelques longs jeux au service teintés de longs échanges.



Transportée par la foule, Andreescu est sortie des blocs au deuxième set et elle s'est forgée une avance de 3-0, mais elle s'est inexplicablement effondrée lors des trois parties suivantes, au cours desquelles elle n'a obtenu que deux points.



Accusant un retard de 5-4 en deuxième manche, Putintseva a semblé perdre sa concentration et sa frustration n'a fait qu'augmenter lorsqu'elle a permis à son adversaire de forcer la tenue d'un set ultime en perdant son service.

« Elle est classée au 31e rang mondial et je crois avoir montré que je pouvais jouer à ce niveau, a ajouté Andreescu. Je me suis battue jusqu'à la fin et je crois que cet affrontement s'est décidé sur quelques jeux et quelques points. »

Que ce soit en raison de la fatigue ou de l'inexpérience, la Canadienne n'a toutefois pas été en mesure de lui refaire le coup lors de la troisième manche. Parfois menottée ou à bout de bras, Andreescu a rapidement perdu son service et elle a ouvert la porte à la Kazakhe en commettant plusieurs fautes directes.



Alors que Putintseva servait pour le match à 5-2, Andreescu a utilisé l'énergie du désespoir pour la briser avant de réduire l'écart à 5-4, mais elle a ensuite dû s'avouer vaincue au terme d'un duel de deux heures 42 minutes.