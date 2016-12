Finales de l'ATP: Milos Raonic bat Gaël Monfils en lever de rideau

LONDRES — Le Canadien Milos Raonic a bien amorcé son parcours aux Finales de l'ATP en signant une victoire de 6-3, 6-4 face au Français Gaël Monfils. Monfils, sixième tête de série, en était à une première présence à ce tournoi et n'a pu tenir tête à la quatrième tête de série.



Le Canadien a brisé le service de son adversaire dès le premier jeu et Monfils n'a pu combler ce retard. Raonic s'est offert quatre balles de bris sur les deux premiers jeux au service de Monfils en deuxième manche, mais chaque fois, ce dernier a résisté.



Raonic a finalement réussi à brisé le service de Monfils au septième jeu et n'a plus jamais regardé derrière. Le match a duré une heure 25 minutes.



Plus tôt dans la journée, Novak Djokovic a remporté son premier match en battant Dominic Thiem 6-7 (10), 6-0 et 6-2. Le bris d'impasse a été corsé.



Thiem menait 6-3 avant de commettre deux doubles fautes et d'envoyer un revers dans le filet. Le Serbe a eu les devants 9-8, mais l'Autrichien a sauvé les meubles au service. Thiem a finalement prévalu à sa septième balle de set, avec un coup droit gagnant.



≪Ce n'est pas vraiment que j'ai mal joué dans ce premier set, a dit Djokovic. Il faut plutôt donner le crédit à la très haute qualité du jeu de Dominic.≫



Djokovic a dominé par la suite, par contre. Le deuxième set n'a duré que 22 minutes et dans le troisième, il a cheminé vers la victoire avec des bris lors des troisième et septième jeux.



≪J'ai un peu manqué d'énergie et contre un joueur comme Novak, ça ne pardonne pas≫, a dit Thiem, qui prend part aux Finales pour une première fois.



Djokovic est la deuxième raquette de l'ATP. Il a encore la chance de terminer l'année au sommet, s'il remporte le tournoi. L'actuel numéro 1 est le Britannique Andy Murray.



Djokovic tente d'égaler une marque de Roger Federer, qui est le seul à avoir gagné ces Finales six fois. Le Suisse n'est pas à Londres, résultat d'une opération au genou.