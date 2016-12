Finales de l'ATP: Raonic en demi-finales

LONDRES - Milos Raonic s'est qualifié pour les demi-finales des Finales de l'ATP en infligeant un revers de 7-6 (5) et 6-3 à Dominic Thiem, jeudi.

Raonic n'a pas alloué de balle de bris à l'Autrichien. L'Ontarien a remporté 86 pour cent des points disputés sur sa première balle.



Raonic a comblé un retard de 2-4 dans le bris d'impasse, tirant profit de son 11e as pour enlever le premier set. Il a finalement dominé 14-4 à ce niveau.



Le match de 90 minutes s'est conclu quand Thiem a envoyé un revers dans le filet.



«J'ai élevé mon jeu dans le bris d'égalité, et ensuite au début et à la fin du deuxième set», a dit Raonic.



Le tennisman de Thornhill a confié avoir reçu de bons conseils cette semaine venant de McEnroe, avec qui il a travaillé pendant la portion gazon de l'année.



«Il me fait part de beaucoup d'observations, a dit Raonic. Je l'apprécie. Ç'a été un gros plus pour moi.»



Plus tôt jeudi, Novak Djokovic a signé une troisième victoire de suite, terminant la ronde préliminaire avec une fiche parfaite pour la quatrième fois en cinq ans.



Le Serbe a battu David Goffin 6-1, 6-2 à l'O2 Arena. Deuxième au classement de l'ATP, il a encore une chance de terminer la saison au premier rang.



Goffin en était à sa première présence au tournoi de fin de saison, lui qui remplaçait Gaël Monfils, ennuyé par une blessure, contre Djokovic.



Le Belge, classé 11e, n'a pas obtenu beaucoup d'occasions contre Djokovic, méritant seulement une balle de bris — lors du dernier jeu du match. Djokovic, pendant ce temps, a profité de quatre de ses six balles de bris.



