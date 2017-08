Françoise Abanda au 2e tour à Cincinnati

La Québécoise a toutefois été plus efficace en première balle lors de la deuxième manche et elle est allée chercher plusieurs points sur son deuxième service (71 pour cent) et sur celui de Linette (89 pour cent).

D'emblée au troisième set, la Polonaise a été brisée et au deuxième jeu, Abanda a fait face à beaucoup d'adversité, mais après trois égalités et une balle de bris sauvée, elle s'est procuré une avance de 2-0 et elle n'a plus regardé derrière.



Après la défaite Radwanska, la Serbe Aleksandra Krunic, une qualifiée, a causé une belle surprise en défaisant la Lettone Jelena Ostapenko, classée 12e, 6-4, 6-2.



La Roumaine Simona Halep, 2e tête de série, a gagné son match de deuxième ronde, 6-4, 6-1, contre la qualifiée américaine Taylor Townsend. Elle est devenue la première de trois joueuses à être passées au troisième tour. Les autres étant la Britannique Johanna Konta (7e), qui a battu la Néerlandaise Kiki Bertens 6-3, 6-3, et l'Espagnole Garbine Muguruza (no 4), qui a facilement défait la Brésilienne Beatriz Haddad Maia 6-2, 6-0 .



Venus avance

L'Américaine Venus Williams, neuvième tête de série, a complètement dominé sa compatriote Alison Riske, 6-2, 6-0 tandis que la Slovaque Dominika Cibulkova, classée 11e, défaisait la Croate Ana Konjuh 5-7, 7-5, 6-2.



La Lettone Anastasija Sevastova (15e), la Française Alizé Cornet, la Russe Natalia Vikhlyantseva et l'Australienne Ashleigh Barty sont passées au tour suivant.



En soirée, la Russe Ekaterina Makarova a eu le dessus 6-4, 6-1 aux dépens de la Tchèque Barbora Strycova tandis que l'Américaine Sloane Stephens est venue à bout de la Tchèque Lucie Safarova 6-4, 7-6 (5).



En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski a conjugué ses efforts à ceux d'Ostapenko et les deux joueuses ont battu la paire composée de Bertens et l'Allemande Kirsten Flipkens en deux manches de 7-5, 7-6 (5).



Hommes: les têtes de série tombent



Plus tôt dans la journée, cinq têtes de série du tableau masculin ont subi l'élimination lors de la deuxième journée de compétition du tournoi.



Le premier à tomber a été le Belge David Goffin, classé 9e, qui a été victime de l'Australien Nick Kyrgios 6-2, 6-3, en 66 minutes.